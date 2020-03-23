В Бишкеке торговцы работают без медицинских масок (видео)

В связи с введением ЧС в стране кыргызстанцам рекомендовано поменьше выходить из дома, а если все же приходится, то носить медицинские маски. Тем же, кому приходится по роду деятельности чаще соприкасаться с людьми и вовсе желательно не снимать маску.

Редакция VB.KG обошла несколько торговых точек и почту, чтобы убедиться, как соблюдается это правило. В итоге выяснилось, что не все торговцы носят медицинские маски. Будут ли к ним приняты меры неизвестно, но хотелось бы, чтобы эти люди более ответственно относились к здоровью своих клиентов, в том числе и к своему.