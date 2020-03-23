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В Бишкеке торговцы работают без медицинских масок (видео)

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- Светлана Лаптева
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В связи с введением ЧС в стране кыргызстанцам рекомендовано поменьше выходить из дома, а если все же приходится, то носить медицинские маски. Тем же, кому приходится по роду деятельности чаще соприкасаться с людьми и вовсе желательно не снимать маску.

Редакция VB.KG обошла несколько торговых точек и почту, чтобы убедиться, как соблюдается это правило. В итоге выяснилось, что не все торговцы носят медицинские маски. Будут ли к ним приняты меры неизвестно, но хотелось бы, чтобы эти люди более ответственно относились к здоровью своих клиентов, в том числе и к своему.


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URL: https://www.vb.kg/386406
Теги:
торговля, нарушения, Бишкек, коронавирус
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Комментарии
Самат
23.03.2020, 16:41

Самая точка, источник заражения, не могли купить маски? Дт чего же людям плевать на свое здооовье, они же богаче всех

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