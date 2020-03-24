Эксперты предсказывают рост киберпреступлений в Кыргызстане

Киберперступность угрожает нашей национальной и государственной безопасности. Однако в Кыргызстане до сих пор нет органа, занимающегося профилактикой, раскрытием и расследованием киберперступлений. Чем обернется в ближайшем будущем отсутствие такого органа, можно понять, проанализировав ситуацию в соседних странах. Об этом редакции VB.KG заявил председатель Общественного совета МВД КР Ялкун Даутов.

По его словам, проблема противодействия киберпреступности в стране есть.

- Только во время выборов президента в 2017 году в период с 1 октября по 14 октября были совершены 37 тысяч с лишним попыток кибератак на Информационную избирательную систему. В день голосования 15 октября 2017 года – 80 тысяч. К примеру, в России в 2019 году было выявлено более 104 тысяч экономических преступлений, ущерб от них составил 447,2 миллардов рублей. На сайте МВД РФ сообщается, что в 2019 году было зарегистрировано более 294 тысяч преступлений, совершенных при помощи IT-технологий. Это на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина из них была совершена с использованием интернета, а более трети – при помощи средств мобильной связи, - отмечает Даутов.

А согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с каждым годом увеличивается число фактов интернет-мошенничества. Пока специалисты выявляют схемы, по которым воры обманывают жителей Казахстана в виртуальном мире, число подобных преступлений неуклонно растет. Теперь мошенники переключились на банковские счета и карточки своих жертв.

Мошенники используют Интернет, поэтому преступник может находиться в одном регионе, а жертва в другом. В МВД РК есть зарегистрированные факты, когда мошенники совершали преступления из-за рубежа.

- Условно интернет-мошенничество можно разделить на два вида. Это когда преступники используют методы социальной инженерии, направленной на получение денег. Во втором случае преступники используют методы для получения персональных данных, таких как удостоверение личности, пластиковые карты, а также логины и пароли. Самый распространенный способ совершается под предлогом продажи недвижимости, транспорта, товаров, оказания различных объявлений. В таких случаях мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой на реализуемое имущество или оказанную услугу. Они просят внести предоплату либо полную оплату за товар, деньги требуется внести на электронный кошелек или банковскую карту. Как правило, в таких случаях банковские карты зарегистрированы на третьих лиц. К примеру, в Алматы задержаны два мошенника, которые размещали объявления на сайте "Колеса" о продаже автомашин. После получения предоплаты на карту, которая была оформлена на постороннее лицо, они отключали свои абонентские номера. Сейчас доказана их причастность к 30 таким фактам, проводится работа по установлению причастности к другим таким преступлениям, - подчеркнул Ялкун Даутов.

Вот только заниматься этим видом преступлений в Кыргызстане пока уполномочен лишь Госкомитет нацбезопасности.