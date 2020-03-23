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В Кыргызстане 16 зараженных. Еще у двух человек диагностирован COVID-19

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 23 марта, в ходе брифинга в правительстве сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Оба пациента - уроженцы Ноокатского района. Это мужчина и женщина 1960 года рождения. Ранее они прибыли из малого хаджа. Их состояние относительно удовлетворительное, - сказала Айнура Акматова.

Напомним, в Кыргызстане 22 марта введен режим ЧС в связи с распространением коронавируса. Зарегистрированы случаи заражения в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской областях и в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/386413
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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