В Кыргызстане 16 зараженных. Еще у двух человек диагностирован COVID-19

В Кыргызстане выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 23 марта, в ходе брифинга в правительстве сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Оба пациента - уроженцы Ноокатского района. Это мужчина и женщина 1960 года рождения. Ранее они прибыли из малого хаджа. Их состояние относительно удовлетворительное, - сказала Айнура Акматова.

Напомним, в Кыргызстане 22 марта введен режим ЧС в связи с распространением коронавируса. Зарегистрированы случаи заражения в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской областях и в Бишкеке.