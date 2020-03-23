Стало известно за какие слова Келдибеков подал в суд на сестру Саляновой

Экс-спикер Ахматбек Келдибеков подал в суд иск о защите чести и достоинства против сестры экс-генпрокурора Аиды Саляновой Чынары Турдалиевой. Об этом редакции VB.KG сообщили в окружении экс-спикера.

По их данным, Турдалиева написала крайне оскорбительный пост в соцсети в адрес Ахматбека Келдибекова.

- Пост она написала на статью, в которой Ахматбек Келдибекович высказался про Омурбека Текебаева. При этом она специально и уничижительно исковеркала его имя. Вот почитайте и сами убедитесь, насколько этот пост оскорбителен, который больше подходит маленькому ребенку:

"Райм уулу Акмакбека (Акмак, - с кырг. "дурак") мы забыли спросить об этом. Этот ненасытный як съест гамбургер Тимати, а также кость, за которую должны спорить собаки. Самое главное, он чрезмерно разбогател, запустив руки в бюджет и деньги пенсионеров", - процитировали они ее пост.

Сама Чынара Турдалиева в разговоре со СМИ выразила удивление поступку экс-спикера.

"Я конечно удивлена тем, что Келдибеков подал на меня в суд, ведь я не политик и не известная личность, я всего лишь рядовой сотрудник в государственной компании. И если Келдибеков намерен судиться, то мне всего лишь придется доказывать общеизвестные факты", - сказала она.