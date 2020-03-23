Второй день ЧС. В Бишкеке устанавливают санитарные посты

На въездах Бишкека устанавливают санитарные посты. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего в столице появится 12 санитарных постов для проверки состояния здоровья въезжающих граждан, а также для установления цели въезда или выезда.

На месте будут дежурить медработники, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Санитарные посты появятся:

на перекрестке ул. Фучика и БЧК; на перекрестке бульвара М.Гвардии и ул. Саадаева; на перекрестке ул. Т.Молдо и ул. Саадаева; на перекрестке ул. Курманжан Датки и БЧК; на перекрестке пр. Жибек-Жолу и ул. Лермонтова; на перекрестке ул. Салиевой и ул. Ауэзова; на перекрестке ул. Ауэзова и ул. Анкара; на улице 7 апреля (поворот на панораму); на перекрестке ул. Кожобергенова и ул. 50 лет Победы (выше ул. Семетей) на перекрестке ул. Дэн Сяопина и ул. Алыкулова; на перекрестке ул. Муромской и ул. Алыкулова; на перекрестке ул. Кожобергенова и ул. Семетей.

Мэрия отмечает, что для поставщиков продуктов питания и товаров будет обеспечен коридор.

Мэрия Бишкека просит горожан ,без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать из города.

Видео опубликовано на телеграм-канале "Короче".