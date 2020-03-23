Второй день ЧС. В Бишкеке устанавливают санитарные посты

На въездах Бишкека устанавливают санитарные посты. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего в столице появится 12 санитарных постов для проверки состояния здоровья въезжающих граждан, а также для установления цели въезда или выезда.
На месте будут дежурить медработники, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Санитарные посты появятся:
Мэрия отмечает, что для поставщиков продуктов питания и товаров будет обеспечен коридор.
Мэрия Бишкека просит горожан ,без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать из города.
Видео опубликовано на телеграм-канале "Короче".