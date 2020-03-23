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Второй день ЧС. В Бишкеке устанавливают санитарные посты

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- Екатерина Улитина
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На въездах Бишкека устанавливают санитарные посты. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего в столице появится 12 санитарных постов для проверки состояния здоровья въезжающих граждан, а также для установления цели въезда или выезда.

На месте будут дежурить медработники, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Санитарные посты появятся:

  1. на перекрестке ул. Фучика и БЧК;
  2. на перекрестке бульвара М.Гвардии и ул. Саадаева;
  3. на перекрестке ул. Т.Молдо и ул. Саадаева;
  4. на перекрестке ул. Курманжан Датки и БЧК;
  5. на перекрестке пр. Жибек-Жолу и ул. Лермонтова;
  6. на перекрестке ул. Салиевой и ул. Ауэзова;
  7. на перекрестке ул. Ауэзова и ул. Анкара;
  8. на улице 7 апреля (поворот на панораму);
  9. на перекрестке ул. Кожобергенова и ул. 50 лет Победы (выше ул. Семетей)
  10. на перекрестке ул. Дэн Сяопина и ул. Алыкулова;
  11. на перекрестке ул. Муромской и ул. Алыкулова;
  12. на перекрестке ул. Кожобергенова и ул. Семетей.

Мэрия отмечает, что для поставщиков продуктов питания и товаров будет обеспечен коридор.

Мэрия Бишкека просит горожан ,без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать из города.

Видео опубликовано на телеграм-канале "Короче".


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URL: https://www.vb.kg/386416
Теги:
здравоохранение, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, коронавирус, COVID-19, МЧС, мэрия
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