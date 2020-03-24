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В Шанхае открылся парк 5G

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- Нина Ничипорова
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В китайском мегаполисе Шанхай на востоке Китая официально объявлен открытым первый промышленный парк 5G, где индустриальные гиганты, такие как Huawei и SAIC Motor, сосредоточат усилия на интегрированном развитии технологий 5G с автомобилестроением и интеллектуальным машиностроением.

На церемонии открытия промпарка 42 компании заключили инвестиционные сделки на общую сумму 13 млрд. юаней /около 1,86 млрд. долл.

Новый промпарк расположен в зоне экономическо–технологического освоения "Цзиньцяо" в центре престижного шанхайского района Пудун. Он ориентирован на развитие программного обеспечения, и большинство крупных проектов заключены здесь с упором на ключевые отрасли, нацеленные на продвижение интеграции сети 5G с интеллектуальными подключенными автомобилями, интеллектуальным машиностроением и видеорешениями.

Как сообщил Ян Е, глава Цзиньцяоского отделения Комитета по управлению Шанхайской пилотной зоной свободной торговли, после вступления Китая в эпоху коммерческого использования 5G в 2019 году техногигант Huawei и шанхайский филиал телекоммуникационной компании "Чайна Мобайл" разместили свои инновационные центры технологий сети пятого поколения в промышленном парке 5G, а Академия информатизации и коммуникационных технологий Китая создала в нем свою лабораторию.

Являясь зоной развития государственного уровня, "Цзиньцяо" лидирует в Китае по развитию электронной информатики и автомобильной промышленности.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"


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URL: https://www.vb.kg/386417
Теги:
Китай, парк
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