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Бишкек в режиме ЧС. Блокпосты и опустевший Ошский базар (видео)

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- Екатерина Улитина
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Сегодня в Бишкеке начали действовать санитарные посты, установленные на въезде в город. Всего таких постов 15. Медики, сотрудники МЧС и милиционеры выборочно останавливают автомобили и проверяют у водителей и пассажиров температуру.

Больших транспортных заторов не наблюдается.

Намного меньше стало людей на улице столицы. Даже в самой оживленной части города – на Ошском базаре - немноголюдно. Дефицита товаров нет, все продукты питания, в том числе мука, есть на прилавках.

Напомним, в Бишкеке с 22 марта введен режим ЧС на всей территории республики. Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в ряде населенных пунктов, в том числе в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/386421
Теги:
Ошский рынок, чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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