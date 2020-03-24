Бишкек в режиме ЧС. Блокпосты и опустевший Ошский базар (видео)

Сегодня в Бишкеке начали действовать санитарные посты, установленные на въезде в город. Всего таких постов 15. Медики, сотрудники МЧС и милиционеры выборочно останавливают автомобили и проверяют у водителей и пассажиров температуру.

Больших транспортных заторов не наблюдается.

Намного меньше стало людей на улице столицы. Даже в самой оживленной части города – на Ошском базаре - немноголюдно. Дефицита товаров нет, все продукты питания, в том числе мука, есть на прилавках.

Напомним, в Бишкеке с 22 марта введен режим ЧС на всей территории республики. Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в ряде населенных пунктов, в том числе в Бишкеке.