ГКНБ: Задержан очередной распространитель слухов

Вчера, 23 марта 2020 года, ГКНБ КР в Иссык-Кульской области выявлен и задержан гражданин КР, который занимался распространением недостоверной информацией по поводу коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, установлено, что задержанный Сыйдыев Мирбек Анарбекович, 1982 года рождения, занимается частным извозом и из-за хулиганских побуждений распространял через социальную сеть недостоверные слухи о том, что якобы у одного из жителей Иссык-Кульской области обнаружен коронавирус, тем самым вызвал панику в области.

"Задержанный раскаялся в содеянном и попросил прощения у народа. Материалы по данному факту переданы в органы прокуратуры для дачи юридической оценки.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжает соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР", - сообщает ГКНБ.