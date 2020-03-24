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Милиция Иссык-Куля призывает жителей не выпускать детей на улицу

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- Оксана Гут
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УВД Иссык-Кульской области призывает граждан строго соблюдать карантин.

В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы работают на усиленном режиме службы. Распределенные сотрудники милиции совместно с работниками здравоохранения, УМЧС, государственных учреждений и муниципалитета круглосуточно несут службу на установленных санитарно-карантинных постах.

Все карантинные зоны, объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, лечебно-санитарные учреждения, стратегические объекты обеспечены усиленной охраной.

В целях реализации мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции привлечено достаточное количество сотрудников органов внутренних дел, которыми обеспечиваются общественная безопасность, проводятся разъяснительные работы с местным населением, а также рейдовые мероприятия по соблюдению карантинного режима.

Как показывает рейдовые мероприятия, еще не все жители осознают опасность распространения коронавируса. Отдельные граждане продолжают вести себя безответственно не только в отношении себя, но и в отношении семьи и детей. Тем самым не осознают, что могут подвергнуть опасности жизни окружающих. В ходе рейдовых мероприятий с 21 по 23 марта сотрудниками милиции по области было установлено 61 несовершеннолетний, которые находились вне дома во время карантинного режима. Со всеми выявленными детьми и их родителями были проведены разъяснительные работы.

В связи с этим, УВД Иссык-Кульской области обращается к гражданам:

- Строго соблюдать карантинный режим детей и не выпускать их из дома;

- Ответственно относиться к советам врачей-эпидемиологов по соблюдению личной гигиены и санитарных норм;

- Без острой необходимости не покидать свои жилые помещения и минимизировать передвижение на автотранспортных средствах в другие населенные пункты;

- Не доверять фейковой информации, распространяющейся в социальных сетях, WhatsApp – мессенджерах и других коммуникационных сообщениях;

- Каждое нарушение карантинного режима с вашей стороны, требует затраты дополнительной времени и отнимает внимание сотрудников милиции, которые привлечены на осуществление незамедлительных мер по недопущению заражения и распространения вирусного заболевания.

Соблюдая эти простые и элементарные правила, вы окажете посильный вклад в борьбе с коронавирусом, заключили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/386424
Теги:
Иссык-Кульская область, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, коронавирус, карантин, УВД
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