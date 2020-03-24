В ЕЭК учтут предложения Кыргызстана по экономической стабилизации

Принять дополнительные меры по стабилизации экономической ситуации на пространстве ЕАЭС – так решено на состоявшемся в Евразийской экономической комиссии очередном совещании с участием представителей бизнес-сообществ стран-союзниц – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.

Такой шаг, как сообщили в ЕЭК, продиктован необходимостью сохранения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы внутри ЕАЭС в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В числе предлагаемого - выработка мер для снижения риска волатильности курсов национальных валют с переходом на расчеты в них. Еще одна инициатива, с которой выступили предприниматели, - пересмотреть список чувствительных сельскохозяйственных товаров с учетом изменившейся ситуации с сельхозпроизводством на внутреннем рынке ЕАЭС.

"Мы возьмем в работу предложения от стран Союза. Будем обсуждать развязки и возможности", - заявил член Коллегии (министр) ЕЭК по торговле Андрей Слепнев. Он обратился к бизнесу с просьбой активно взаимодействовать с национальными правительствами и оперативно направлять идеи, предложения, схемы по регулированию экономической ситуации на рынке.

На совещании, кроме того, обсуждены вопросы маркировки товаров средствами идентификации, совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС с учетом практики его применения и ограничительные меры в сфере технического регулирования, используемые странами - партнерами. В качестве приоритетных названы меры таможенно-тарифного регулирования, содействующие обеспечению поставок жизненно важных товаров медицинского назначения для контроля и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Список данных товаров дорабатывается и в ближайшее время будет сформирован.

Также в качестве мер краткосрочного периода рассматривается компенсация рисков экспортоориентированных компаний, производственных цепочек на национальных рынках. Для этого планируется снижение импортного тарифа на ряд товаров (комплектующие, сырье, материалы). Это, по замыслу, поспособствует компенсации текущих и предстоящих потерь производственных компаний, поддержанию их стабильной работы.