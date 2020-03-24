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В Бишкеке вновь подключат отопление

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- Екатерина Улитина
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Столичные власти решили продлить отопительный сезон с 24 марта. Об этом сообщает ОАО "Электрические станции".

Согласно распоряжению мэрии города Бишкек, с 24 марта 2020 года ТЭЦ Бишкек возобновляет выработку и подачу тепловой энергии в ОАО Бишкектеплосеть.

Тепломеханическое оборудование вновь запускается и готово работать согласно режимно-диспетчерского графика Бишкектеплосеть.

На станции имеется достаточное количество топлива для бесперебойной выработки тепловой и электрической энергии.

В пресс-службе мэрии сообщили, что решение принято в связи с тем, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры.

Ранее, в мэрии было принято решение прекратить отопительный сезон с 19 марта.


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URL: https://www.vb.kg/386431
Теги:
отопительный сезон, Бишкек, Кыргызстан, ТЭЦ, Электрические станции
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Комментарии
читатель
24.03.2020, 13:43

На сегодняшний день хоть какая-то реальная забота о здоровье горожан, сидящих по домам на карантине.

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