В Бишкеке вновь подключат отопление

Столичные власти решили продлить отопительный сезон с 24 марта. Об этом сообщает ОАО "Электрические станции".

Согласно распоряжению мэрии города Бишкек, с 24 марта 2020 года ТЭЦ Бишкек возобновляет выработку и подачу тепловой энергии в ОАО Бишкектеплосеть.

Тепломеханическое оборудование вновь запускается и готово работать согласно режимно-диспетчерского графика Бишкектеплосеть.

На станции имеется достаточное количество топлива для бесперебойной выработки тепловой и электрической энергии.

В пресс-службе мэрии сообщили, что решение принято в связи с тем, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры.

Ранее, в мэрии было принято решение прекратить отопительный сезон с 19 марта.