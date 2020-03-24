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Арапбаев: Вопрос налоговых каникул для бизнеса решим, но позже

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- Оксана Гут
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Депатут Жогорку Кенеша, член комитета по экономической и фискальной политике Азамат Арапбаев призвал предпринимателей всей страны не паниковать. Он утверждает, что вопрос с налоговыми каникулами обязательно будет решен, только немного позже.

Сейчас, по его словам, на первом месте стоит здоровье граждан, сохранение их жизней.

"Кыргызстан - правовое государство. По всей стране введен режим чрезвычайной ситуации. Это непременно отражается на жизнедеятельности миллионов граждан. Деловая и потребительская способность упала. Сейчас невозможно говорить о том, какие сектора сократились, а какие нет. Это не может затронуть только отдельные компании, кризис заденет всех. Наша жизнь изменится. Все терпят убытки", - констатирует нардеп.

Арапбаев не исключает, что потери, как для малого, так и для крупного бизнеса будут достаточно большие.

"Нужно понимать, что сегодня никто из фискальных органов не пойдет к бизнесу с проверкой или привлечением ответственности. Сегодня стоит вопрос о здоровье и жизни наших граждан. Все должны с пониманием отнестись к этому. Обращаюсь к предпринимателям – не впадать в панику, время придет, и мы потом вместе с Жогорку Кенешем, правительством, профильными органами будем активно рассматривать каждый вопрос по поддержке наших предпринимателей. Принимать меры в виде послаблений, налоговых каникул, рефинансирования и прочие", - заключил парламентарий.


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URL: https://www.vb.kg/386433
Теги:
Азамат Арапбаев, бизнес, налоги, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус, карантин
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