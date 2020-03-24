В посольстве КР в Москве ужесточили требования к посетителям

В условиях ограничительных мер, введенных и вводимых руководством Москвы для противодействия распространению коронавируса, посольство Кыргызстана в РФ продолжает работу в круглосуточном режиме. Прием посетителей не ограничился, однако к ним, как отметили в дипмиссии, теперь предъявляются дополнительные требования.

"К нам ежедневно обращается много соотечественников по самым разным вопросам, вызванных, прежде всего, нынешней ситуацией. Каждому предоставляются нужные консультации, при необходимости – конкретное содействие. Но и от каждого теперь требуется, чтобы он приходил в посольство в медицинской маске и перчатках", - рассказала атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.

В целях оперативного реагирования на всех возникающие у соотечественников проблемы в посольстве действует специальный штаб. Он, по словам Байымбетовой, собирается по несколько раз ежедневно. Поддерживается постоянная связь с другими дипучреждениями КР на территории РФ, первоочередное внимание уделяется, помимо решения текущих задач, своевременному информированию граждан Кыргызстана о всех шагах, предпринимаемых российской стороной в складывающихся условиях.

В посольстве вновь призвали кыргызстанцев в России не пользоваться непроверенной информацией, фейками в соцсетях, но доверять только сообщениям, распространяемым по официальным каналам. Кроме того, во избежание возможности стать жертвой мошенников, которые могут воспользоваться ажиотажем с авиабилетами, дипмиссия настоятельно рекомендовала согражданам приобретать их непосредственно в авиакомпаниях либо через соответствующие мобильные приложения.

"Просим соотечественников отнестись с пониманием к сложившейся ситуации как в Кыргызстане, так и в России, не поддаваться панике, соблюдать все введенные правила и порядок, установленный госорганами для защиты от коронавирусной инфекции", - заявили в посольстве.