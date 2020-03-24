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В Бишкеке вводится комендантский час. Выходить из дома с 20.00-7.00 нельзя

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- Оксана Гут
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Завтра, 25 марта, с 20.00 до 7.00 часов вводится комендантский час в Бишкеке. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел КР, комендант по столице Алмазбек Орозалиев.

В эти часы полностью запрещено передвижение по городу, вводится ограничения для транспорта. В противном случае будут применяться меры в соответствии с законом. В частности, гражданин будет задержан и доставлен в отделение милиции до окончания комендантского часа.

Если личности гражданина будет установлена раньше, то его отпустят по истечению трех часов.

Общественный транспорт будет работать с 7.00 часов до 19.00. Продуктовые магазины, аптеки также продолжат работать.

К слову, во время комендантского часа никому нельзя находиться на улице, в том числе журналистам.

Все граждане, которые сейчас находятся на территории городов и районов, где введен режим ЧП, должны выехать до 24.00 часов сегодня, 24 марта.

Напомним, сегодня указом президента Сооронбая Жээнбекова введен режим чрезвычайного положения с 8.00 часов 24 марта по 8.00 часов 24 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Назначены коменданты, на которых возложена ответственность по соблюдению режима ЧП. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшембие, гражданам необходимо оказывать всяческое содействие комендантам и выполнять неукоснительно их поручения.

Комендантский час вводится на всех территориях, где введено чрезвычайное положение.


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URL: https://www.vb.kg/386438
Теги:
чрезвычайные ситуации, Генеральный штаб, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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