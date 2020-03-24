На Иссык-Куле сельчане смогут передвигаться только по временным пропускам

Передвижение граждан между населенными пунктами Иссык-Кульской области будут осуществляться только по временным пропускам. Об этом сообщил Республиканский штаб по СOVID-19.

Сегодня, 24 марта, на заседании областного оперативного штаба принято решение о ведении временного ограничения движения граждан и автотранспортных средств между населенными пунктами.

Главы органов местной власти (акимы, айыл окмоту), руководители муниципальных и госорганов будут выдавать временные пропуска только при острой необходимости.

При выявлении нарушений в использовании временных пропусков, гражданин и должностное лицо будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной.