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Депутаты на срочное заседание по вопросу введения ЧП пришли в масках (фото)

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 24 марта, депутаты собрались на внеочередное заседание. На повестке дня стоит вопрос о введении чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ноокатском, Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызстана.

Отметим, все депутаты надели маски, на прошлых заседаниях они заседали без масок и даже собирались проводить встречи с избирателями в селах.

В ходе заседания они одобрили введение в части Кыргызстана режим чрезвычайного положения.

Напомним, что президент КР сегодня подписал указы о введении чрезвычайного положения на территориях городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области .На основании Конституции КР, Жогорку Кенеш утверждает или отменяет Указы Президента КР по данному вопросу.


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URL: https://www.vb.kg/386441
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, коронавирус, COVID-19
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