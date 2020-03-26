Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Для врачей предлагают сшить защитные костюмы всем миром

140  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководитель одной из фирм Зафарбек Сулайманов обратился в соцсетях ко всем, кто хотел бы помочь им сшить защитные костюмы для врачей, находящихся в очагах короновируса. Они бы как производители спецодежды изготовили саму продукцию, но им нужна помощь в доставке и средства на закупку материала.

"Уже вот 2-3 недели к нам обращаются люди и просят продать маски и специальную одежды для медперсонала. Но мы отказывались шить, потому что сложно соблюдать стандарты качества и найти нужное сырье.

А на днях ко мне обратились доктора с Нооката, с просьбой придумать что-нибудь в виду тотальной нехватки ресурсов. Врачи чуть ли не мусорные мешки готовы надевать для защиты за неимением других вариантов.

Мы нашли специальные ткани в Турции и Тайланде и один из зарубежных партнеров согласился предоставить лицензии, провести быстрое обучение стандартам качества, чтобы мы могли оперативно отшить то что нам надо. Наше дело - быстро и дёшево шить комбезы защитные из нужной ткани, которая защитит от вирусов. Причем, себестоимость была бы гораздо ниже существующей на рынке. Наши швеи изначально были готовы шить на минимальных ставках, думаю и многие другие цеха согласятся если нужно будет большие объемы шить.

Для нас оставался нерешенным вопрос логистики (доставки ткани и разрешительных документов остаётся нерешёнными) денег кэша не хватит привезти их сюда, нужно чтобы кто-то помог", - написал он.

В сетях Сулайманов, по собственным словам, искал людей, которые готовы совместно проработать эти вопросы и помочь быстро отшить необходимые вещи.

"Спрашиваете почему решился на такой шаг? Потому что видя как предлагают сшить маски и комбезы из подручных материалов мне страшно, ведь спецы утверждают, что это очень бестолковые решения, и это обман, а врачи находяться каждый день в контакте с зараженными. Мы с Карима Талгат Кызы готовы помочь объединить швейников и взяться за это дело, без корысти и максимально прозрачно, – рассказал Зафарбек.

А уже через два часа после разговора стало известно, что соотечественники из США готовы кредитовать это доброе дело с условием бесплатной передачи костюмов врачам. Одновременно инициативная группа швейников оперативно провела расчеты затрат, снова списались с поставщиками. Нашлась и логистическая фирма, которая готова снизить цену за доставку материала. И снова позвонили Зафарбеку.

- Хочу сказать спасибо всем кто помог по распространению информации. Правительство прорабатывает вопрос. Но грустно оттого, что каждый час звонят из больниц – просят спецкостюмы! Народ, у них прям все горит, времени совсем нет, люди очень страдают, цифры по зараженным сами за себя говорят. Давайте объединимся и сделаем дело: сошьем костюмы для врачей! Расчеты такие: 1 тонна ткани стоит 11 000$, из 1 тонны выходит 7000 изделий. Вместе с доставкой (очень быстрой, если правительство зеленый коридор откроет нам) можно за 2-3 дня организовать и запустить пошив, чтобы хотя бы в день от 500 изделий начать шить и поставлять. Думаю, другие цеха еще подключим к работе. Также ко мне обратились соотечественники из других стран, они начали собирать деньги, чтобы мы еще и бесплатно раздавали медикам (я с радостью организую логистику по КР). Теперь две самые главные проблемы: Производитель согласился продать минимум 5 тонн (35 000 изделий) я думаю хорошее количество, даже если сразу все не шить. Мы также узнали, что из этой ткани можно маски хорошие шить. У производителя есть ISO 13485, что очень хорошо. Мы сможем хорошие изделия делать. То есть 5 тонн - это 55 000$, нужно хотя бы 15 000$- 20 000$ аванса оплатить, чтобы они срочно отправили ткань. Нужны деньги. У нас своих около 5000$ только есть. 1) Нужно взять где-то деньги в долг. Обратились в Мол-Булак, не смогли помочь. 2) Нужно снизить ставки карго фирм, они по 4.1$ за 1 кз возят, или хотя бы попросить отсрочить оплату", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386444
Теги:
Кыргызстан, активисты, врачи, Помощь, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  