Для врачей предлагают сшить защитные костюмы всем миром

Руководитель одной из фирм Зафарбек Сулайманов обратился в соцсетях ко всем, кто хотел бы помочь им сшить защитные костюмы для врачей, находящихся в очагах короновируса. Они бы как производители спецодежды изготовили саму продукцию, но им нужна помощь в доставке и средства на закупку материала.

"Уже вот 2-3 недели к нам обращаются люди и просят продать маски и специальную одежды для медперсонала. Но мы отказывались шить, потому что сложно соблюдать стандарты качества и найти нужное сырье.

А на днях ко мне обратились доктора с Нооката, с просьбой придумать что-нибудь в виду тотальной нехватки ресурсов. Врачи чуть ли не мусорные мешки готовы надевать для защиты за неимением других вариантов.

Мы нашли специальные ткани в Турции и Тайланде и один из зарубежных партнеров согласился предоставить лицензии, провести быстрое обучение стандартам качества, чтобы мы могли оперативно отшить то что нам надо. Наше дело - быстро и дёшево шить комбезы защитные из нужной ткани, которая защитит от вирусов. Причем, себестоимость была бы гораздо ниже существующей на рынке. Наши швеи изначально были готовы шить на минимальных ставках, думаю и многие другие цеха согласятся если нужно будет большие объемы шить.

Для нас оставался нерешенным вопрос логистики (доставки ткани и разрешительных документов остаётся нерешёнными) денег кэша не хватит привезти их сюда, нужно чтобы кто-то помог", - написал он.

В сетях Сулайманов, по собственным словам, искал людей, которые готовы совместно проработать эти вопросы и помочь быстро отшить необходимые вещи.

"Спрашиваете почему решился на такой шаг? Потому что видя как предлагают сшить маски и комбезы из подручных материалов мне страшно, ведь спецы утверждают, что это очень бестолковые решения, и это обман, а врачи находяться каждый день в контакте с зараженными. Мы с Карима Талгат Кызы готовы помочь объединить швейников и взяться за это дело, без корысти и максимально прозрачно, – рассказал Зафарбек.

А уже через два часа после разговора стало известно, что соотечественники из США готовы кредитовать это доброе дело с условием бесплатной передачи костюмов врачам. Одновременно инициативная группа швейников оперативно провела расчеты затрат, снова списались с поставщиками. Нашлась и логистическая фирма, которая готова снизить цену за доставку материала. И снова позвонили Зафарбеку.

- Хочу сказать спасибо всем кто помог по распространению информации. Правительство прорабатывает вопрос. Но грустно оттого, что каждый час звонят из больниц – просят спецкостюмы! Народ, у них прям все горит, времени совсем нет, люди очень страдают, цифры по зараженным сами за себя говорят. Давайте объединимся и сделаем дело: сошьем костюмы для врачей! Расчеты такие: 1 тонна ткани стоит 11 000$, из 1 тонны выходит 7000 изделий. Вместе с доставкой (очень быстрой, если правительство зеленый коридор откроет нам) можно за 2-3 дня организовать и запустить пошив, чтобы хотя бы в день от 500 изделий начать шить и поставлять. Думаю, другие цеха еще подключим к работе. Также ко мне обратились соотечественники из других стран, они начали собирать деньги, чтобы мы еще и бесплатно раздавали медикам (я с радостью организую логистику по КР). Теперь две самые главные проблемы: Производитель согласился продать минимум 5 тонн (35 000 изделий) я думаю хорошее количество, даже если сразу все не шить. Мы также узнали, что из этой ткани можно маски хорошие шить. У производителя есть ISO 13485, что очень хорошо. Мы сможем хорошие изделия делать. То есть 5 тонн - это 55 000$, нужно хотя бы 15 000$- 20 000$ аванса оплатить, чтобы они срочно отправили ткань. Нужны деньги. У нас своих около 5000$ только есть. 1) Нужно взять где-то деньги в долг. Обратились в Мол-Булак, не смогли помочь. 2) Нужно снизить ставки карго фирм, они по 4.1$ за 1 кз возят, или хотя бы попросить отсрочить оплату", - добавил он.