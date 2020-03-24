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В Чуйской области пешие патрули рассказывают о профилактике COVID-19

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- Оксана Гут
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В связи с последними событиями из-за коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики органами внутренних дел Чуйской области проводятся ряд профилактических и разъяснительных мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Так органами внутренних дел Аламудунского района совместно сотрудниками центрального аппарата ГУВД Чуйской области были созданы пешие патрули, которые проводят среди населения профилактические и разъяснительные мероприятия по предотвращению

дальнейшего распространения вируса.

"Сотрудниками милиции особое внимание уделяется тем слоям населения, которые игнорируют предпринимаемые меры", - отмечают в ведомстве.

Вместе с тем сотрудниками милиции проводится разъяснительные мероприятия с владельцами продуктовых магазинов о необходимости постоянной дезинфекции помещения, а также посетителей магазинов. Сотрудники милиции на улицах подробно рассказывают гражданам о необходимости личной гигиены и о недопущении нахождения несовершеннолетних детей на улицах.

В настоящее время подобные мероприятия профилактического и разъяснительного характера будут проводится на всей территории Чуйской области. В связи с чем, ГУВД Чуйской области обращается к гражданам с пониманием отнестись и соблюдать элементарные санитарные правила в общественных местах, рекомендует воздержатся от посещения мест массовых скоплений людей и не покидать свои дома без особой необходимости.


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URL: https://www.vb.kg/386445
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, рейд, чрезвычайные ситуации, Чуйская область, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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