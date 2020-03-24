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Тохтурбаев и Ниязов - лучшие!

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- Вячеслав Аникин
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В статье "На даяне - первый международный мастер" ("ВБ" за 6 декабря) мы опубликовали интервью с таэквондистом (WT) Маратом НиЯзовым о том, что он в Академии таэквондо Куккивон, которая расположена в Южной Корее, сдал экзамен на присвоение ему высокого звания международного мастера 3–го класса. В статье говорилось о том, как Марат Ниязов стал заниматься этим видом единоборств, об успехах в спорте и как проходили сами экзамены.

И надо же было такому случиться, что далее в статье Марат Ниязов обронил фразу: "К сожалению, другой представитель нашей страны Убайдула Тохтурбаев не смог сдать экзамены. Но я уверен, что он тоже, как и я, получит такое же высокое звание". Согласитесь, эта фраза не наполнена каким–то злым умыслом, желанием унизить своего товарища. Наоборот, она дружелюбная и говорит об уважении к Убайдуле Тохтурбаеву.

Три месяца прошло после выхода той статьи, все было тихо и спокойно. Но вдруг на прошлой неделе Убайдула Тохтурбаев пришел в редакцию "Вечерки" и заявил, что он тоже и в это же время в Академии Куккивон получил звание международного мастера 3–го класса. И в доказательство принес копии сертификатов о прохождении курсов и о присвоении ему почетного звания, а также другие документы, свидетельствующие об этом же.

Что же, святой долг любого журналиста в таких случаях извиниться за допущенную неточность, ошибку. Мы просим извинения у Убайдулы Тохтурбаева и заверяем, что в будущем будем более внимательно относиться к его спортивным достижениям.

Впрочем, причины возмущения Убайдулы Тохтурбаева понять можно. Как признался Марат Ниязов, церемонии вручения сертификатов в Куккивон проходили оригинально. По десять спортсменов выходили за сертификатами, фактически неразберихи хватало.

А вот дальше в "Претензии" (так он назвал свой документ) Убайдулы Тохтурбаева начинаются странности. Он утверждает, что корреспондент "ВБ" не встречался с Маратом Ниязовым. Ну как же не встречался, если интервью было сделано в тренировочном зале одного из частных фешенебельных спортивных комплексов при свидетелях. Более того, корреспондент "ВБ" сфотографировал Ниязова и его тренера Валерия Тена.

Убайдула Тохтурбаев утверждает, что Марат Ниязов отрицает факт проведения интервью с ним. Наверное, молодой таэквондист не хотел портить отношения с более старшим товарищем. Так нужно понимать реакцию Марата Ниязова. Но вот на прошлой неделе он принес в "Вечерний Бишкек" заявление, в котором написал, что с корреспондентом встречался. Будем считать, что Тохтурбаев просто погорячился.

Тохтурбаев утверждает, что корреспондент "Вечерки" не проверил наличие у Марата Ниязова сертификата о присвоении ему международного звания 3–го класса. Проверил, и не один раз. Первый - во время интервью, а второй - во время прихода Ниязова в редакцию. И даже сфотографировал оба документа: о прохождении курсов в Куккивон и о присвоении ему высокого звания.


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URL: https://www.vb.kg/386446
Теги:
спорт, таэквондо, Кыргызстан
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