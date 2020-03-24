ГАМСУМО получило от ОБСЕ внедорожник и маршрутизаторы

Между Госагентством по делам МСУ и МО при Правительстве КР и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке достигнута договоренность по закупке для 453 айыл окмоту Кыргызстана маршрутизаторов (роутер). Об этом сообщает пресс-служба ГАМСУМО.

По данным агенства, данные маршрутизаторы необходимы для органов местного самоуправления для внедрения автоматизированных информационных систем "Санарип аймак", "Е-kyzmat" (автоматизированное управление человеческими ресурсами) и "Infodocs" (система электронного документооборота).

"24 марта 2020 года на встрече директора ГАМСУМО Бахтияра Салиева и главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Послом Пьер Фон Арксом прошла официальная передача первой партии маршрутизаторов в количестве 187 штук.

Поставка второй партии роутеров в количестве 266 штук планируется осуществить в мае текущего года. Общая сумма технической помощи составит 1 миллион 800 тысяч сом.

Директор ГАМСУМО поблагодарил Программный офис ОБСЕ в Бишкеке за оказываемую поддержку и отметил, что данное оборудование окажет значительную помощь в планируемой работе по цифровизации деятельности айыл окмоту.

Кроме того, в целях поддержки деятельности Мониторингового центра ГАМСУМО в оперативном реагировании на конфликтные ситуации и проведения полевых выездов в регионы страны между Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке и ГАМСУМО подписано соглашение о передаче в дар автотранспортного средства Ниссан-Патфайндер на баланс ГАМСУМО.

"Санарип аймак" предназначен для автоматизации процесса по формированию похозяйственней книги, повышения эффективности работы органов местного самоуправления и автоматизации работы специалистов в области предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством обмена электронными данными между государственными органами и органами

В настоящее время проводится пилотирование автоматизированной системы в 8 ОМСУ. Внедрение автоматизированных систем во всех органах МСУ планируется начать с середины апреля 2020 года".

Справочно: Маршрутизатор (роутер) - это физическое сетевое устройство, которое облегчает и устанавливает соединение между локальной сетью и Интернетом путем передачи информации в сети с пакетной коммутацией и из них. Он выполняет эту функцию посредством анализа заголовка пакета данных, который содержит IP-адрес назначения пакета.

На основе пакета данных маршрутизатор определяет наиболее эффективный маршрут к адресу назначения.

Проще говоря, маршрутизатор маршрутизирует информацию между подключенными сетями.