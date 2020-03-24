Младенец, у которого первоначально нашли COVID-19, оказался здоров

Ребенок, которому еще нет года и у которого ранее был диагностирован коронавирус, оказался здоров. Об этом сегодня, 24 марта, в ходе брифинга сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам младенцу сделали три контрольных теста, чтобы проверить первоначальный результат. Контрольные тесты показали отрицательный результат на COVID-19.

Среди заболевших есть еще один малыш до года, ребенок 6 лет, а также подростки 14 и 16 лет.

Напомним, в Кыргызстане за сутки диагностировано 26 новых случая заражений. Из них 14 человек ранее вернулись из малого хаджа, остальные - лица контактирующие с ними.