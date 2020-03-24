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Младенец, у которого первоначально нашли COVID-19, оказался здоров

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- Екатерина Улитина
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Ребенок, которому еще нет года и у которого ранее был диагностирован коронавирус, оказался здоров. Об этом сегодня, 24 марта, в ходе брифинга сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам младенцу сделали три контрольных теста, чтобы проверить первоначальный результат. Контрольные тесты показали отрицательный результат на COVID-19.

Среди заболевших есть еще один малыш до года, ребенок 6 лет, а также подростки 14 и 16 лет.

Напомним, в Кыргызстане за сутки диагностировано 26 новых случая заражений. Из них 14 человек ранее вернулись из малого хаджа, остальные - лица контактирующие с ними.


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URL: https://www.vb.kg/386448
Теги:
дети, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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