Статистика по ОРВИ и аллергическим реакциям в КР увеличилась почти вдвое

Специалисты утверждают, что в Кыргызстане увеличилось количество больных ОРВИ и различными аллергическими заболеваниями. Можно ли связывать эту печальную статистику с ухудшением экологической ситуации в Бишкеке? На этот вопрос отвечает Гульнара Сарыева - санитарный врач Департамента по профилактике заболеваний Госсанэпиднадзора Минздрава КР (ДПЗиГСЭН).

Гульнара Аламовна, можно ли сказать, что в Бишкеке наблюдается неблагополучная экологическая ситуация?

- В целом, да. По данным Кыргызгидрометцентра, который проводит соответствующий мониторинг окружающей среды, по Кыргызстану наблюдается превышение содержания вредных твердых частиц в воздухе. Наиболее явно эта картина проявляется в осенне-зимний период, когда граждане начинают отапливать свои дома дровами и углем. В КР действует гигиенический норматив, который предусматривает нормы содержания частиц в атмосфере, их предельно допустимую концентрацию. При анализе замеров мы видим, что идет превышение данного показателя.

Скажите, как экологические проблемы влияют на здоровье наших граждан?

- Состояние здоровья каждого индивидуума зависит от его иммунитета. Мы провели анализ заболеваемости бишкекчан, взяв для сравнения данные за 2013 год и 2017-2018 годы. И выявили повышение случаев некоторых нозологических форм заболевания среди детей до 14 лет. Тревожная статистика – по новообразованиям и заболеваниям органов дыхания, болезням кожи и подкожной клетчатки у детей. В частности, растет число страдающих бронхиальной астмой и аллергическим ринитом (воспалительным заболеванием слизистой носа, характеризующимся эпизодическим нарушением назального дыхания, слизистыми выделениями из носа, чиханием, в основе которых лежат аллергические реакции немедленного типа, - Прим. авт.). Одним из факторов, влияющих на это, как раз-таки может являться неблагоприятная экологическая ситуация в Бишкеке. Превышение содержания твердых частиц, пыли воздействует на организм человека и приводит к аллергическому риниту, астме и т.д.

Среди взрослого населения выявлен рост в 1,2 - 2 раза заболеваемости органов дыхания и статистики по острым респираторным инфекциям верхних дыхательных путей, в 1,3 раза – аллергическим ринитом, наблюдается также незначительный рост онкологических заболеваний.

По данным Центра электронного здравоохранения МЗ КР, с 2013 по 2018 годы, число больных детей до 14 лет с новообразованиями увеличилось с 80,4 до 109,6 случаев на 100 тыс. населения республики. Участились обращения с болезнями органов дыхания – с 33 тыс. 605,3 случаев до 44 тыс. 730,2 на 100 тыс. чел. По острым респираторным вирусным инфекциям статистика выросла почти в 1,5 раза – с 26 тыс. 399,3 случаев до 38 тыс. 477,6 случаев на 100 тыс. населения. Аллергический ринит в 2013 году регистрировали в 205,5 случаев на 100 тыс. чел, в 2018 – уже 418,6.

Если говорить о подростках старше 14 лет и взрослых, наибольший рост зарегистрирован по следующим заболеваниям (2013 и 2018 год, на 100 тыс. населения):

• Болезни органов дыхания – с 9 тыс. 282,7 до 12 тыс. 730,1 случаев;

• острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей – с 6 тыс. 436,4 до 10 тыс. 304,0 случаев;

• аллергический ринит – с 147,3 до 253,2 случаев;

• бронхиальная астма – с 20,7 до 45,9 случаев.

Однако однозначно заявить, что причиной негативной ситуации с заболеваемостью является именно загрязнение воздуха, мы не можем, поскольку эта гипотеза должна быть проведена соответствующими исследованиями, которые нужно проводить несколько лет. При Минздраве КР существует научно-производственное объединение "Профилактическая медицина", которое имеет базу для проведения исследования вопросов влияния вредных химических веществ, стойких органических загрязнителей на здоровье населения республики. Однако у ведомства не хватает финансирования на подобные исследования.

Для того чтобы подтвердить негативную картину по заболеваемости, нужно брать пробы в экологически благоприятных районах Бишкека, т.е. в спальных микрорайонах, и в центре Бишкека, а также исследовать горожан, проживающих в двух этих зонах. Сопоставляя с данными Кыргызгидромета с заболеваемостью населения, можно получить реальную картину взаимосвязи неблагоприятной экологической среды на здоровье человека и четко обозначить проблемы и риски.

По данным ДПЗиГСЭН, такие формы заболеваний, как заболевания органов дыхания, органов зрения, нервной системы, болезни крови и органов кровообращения, кожи и подкожной клетчатки, врожденные пороки развития и злокачественные новообразования, отравления являются наиболее характерной, официально регистрируемой реакцией на вредное воздействие окружающей среды и отражает длительное, хроническое действие загрязнителя.

Но не стоит забывать, что заболевания, перечисленные выше, могут усугублять и другие факторы, например, наследственность, курение, употребление алкоголя и нездоровый образ жизни.

Насколько рост заболеваемости из-за экологических проблем отражается на статистике по смертности?

- Чтобы связать эти данные, нужно проводить исследования, анализировать анамнез. Подобными данными о типах заболеваний и их структуре располагает Центр электронного здравоохранения при МЗ КР.

К сожалению, замеры выбросов твердых частиц в атмосферу Кыргызгидрометцентр проводит только в семи точках Бишкека, причем информация обрабатывается вручную. Если бы мониторинг велся круглосуточно, а данные отправляли специалистам автоматически, ситуация по экологическим рискам была бы яснее. Сегодня же в Бишкеке существует всего одна автоматическая станция, установленная в Посольстве США в Кыргызстане, которая предоставляет усредненные данные.

Существует ли комплекс мер, который помог бы снизить экологические риски в столице КР?

- Ранее Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства разработало план комплексных мер по улучшению состояния окружающей среды в Бишкеке, а также Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области. Сейчас выбросов стало меньше, поскольку постепенно газифицируют жилые массивы вокруг столицы. Но в зимний период проблема по-прежнему остается актуальной, т.к. в атмосферу поступают выбросы от сжигания твердого топлива. Тут палка о двух концах, поскольку, несмотря на газификацию районов, немногие горожане могут себе позволить отапливать дома газом в виду его высокой стоимости – порядка 15-16 сомов за кубометр. Хотелось бы, чтобы государство задумалось о субсидировании населения по данному вопросу. Либо раздробило оплату за отопление в зимний период на 12 месяцев, чтобы счета за газ не сильно били по карману.

Продолжая тему мер: при мэрии Бишкека существует экологическая служба, специалисты которой совершают подомовой обход и следят за тем, чем топят частные бани в столице. Раньше довольно часто топили шинами, пластиком, швейными отходами. Наша служба до введения моратория на проверки тоже следила за соблюдением экологических норм. Если выявляли нарушения, применяли меры административного принуждения. Но второй год мы лишены этой компетенции и работаем только по жалобам, вследствие чего не в полной мере контролируем ситуацию по использованию твердых видов топлива…

Справка: В марте 2020 года ученые Химического института общества Макса Планка в Германии объявили, что глобальное загрязнение воздуха является причиной сокращения жизни людей в среднем на три года и приводит ежегодно к 8,8 миллиона случаев преждевременной смерти.

Исследователи уверены: загрязнение воздуха убивает в 19 раз больше людей, чем малярия, в девять раз больше, чем ВИЧ, и в три раза больше, чем алкоголь. Наиболее пострадавшим регионом ученые ФРГ назвали Азию, где средняя продолжительность жизни сократилась на 4,1 года в Китае, на 3,9 года - в Индии и на 3,8 года - в Пакистане.