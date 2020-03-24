Не сеять смуту! В Минздраве призвали не распространять фейки про медиков

Сообщения, которые приводят к разобщению врачей будут отправлять в правоохранительные органы для дачи оценки

Сообщения, которые приводят к разобщению медицинских работников, будут отправляться в соответствующие органы для дачи оценки. Об этом на очередной пресс-конференции заявила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

Она отметила, что перед конференцией прочла информацию некой Замиры С., что от врачей требуют перечислить однодневную зарплату в фонд по борьбе с COVID-19.

"Это недостоверная информация. Как мы можем от наших врачей, которые работают круглосуточно, такое требовать. Врачи – сейчас наши главные ресурсы. Мы пытаемся обеспечить их всем необходимым. То, что у врачей нет индивидуальных средств защиты – тоже неправда. И то, что медиков, которых отправляем работать на места, просим иметь с собой сухпоек – ложь. Не сейте смуту! Подобные сообщения будем отправлять в соответствующие органы для дачи оценки", - отметила Акматова.

По ее данным, в больницы, где содержаться заразившиеся, ткаждый день отправляются средства индивидуальной защиты. Уже есть договоренности с постоянными поставщиками. Также, в связи с введением комендантского часа, идут договоренности с маршрутными такси по доставке врачей до работы.