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При дезинфекции домов престарелых в Испании обнаружили трупы стариков

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- Светлана Лаптева
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Армия Испании 23 марта начала дезинфекцию домов престарелых и обнаружила в них трупы стариков, сообщают испанские СМИ.

Персонал этих домов престарелых перестал выходить на работу из страха заразиться.

Министр обороны Margarita Robles подтвердила, что военнослужащие обнаружили пожилых людей мертвыми в своих постелях в домах престарелых, и предупредила, что они будут "непримиримы и тверды" против таких происшествий.

"Армия нашла пожилых людей, абсолютно заброшенных, когда они умерли в своих постелях", - сказал Роблес в заявлениях Telecinco.

Подавляющее большинство этих рассмотренных резиденций находятся в провинции Мадрида. Число смертельных случаев, которые были обнаружены в этих центрах по уходу за престарелыми, было очень высоким. В одной резиденции Monte Hermoso в Мадриде погибли 17 пожилых людей и зарегистрировано более 70 случаев заражения.


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URL: https://www.vb.kg/386454
Теги:
погибшие, Испания, коронавирус
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