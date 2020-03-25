При дезинфекции домов престарелых в Испании обнаружили трупы стариков

Армия Испании 23 марта начала дезинфекцию домов престарелых и обнаружила в них трупы стариков, сообщают испанские СМИ.

Персонал этих домов престарелых перестал выходить на работу из страха заразиться.

Министр обороны Margarita Robles подтвердила, что военнослужащие обнаружили пожилых людей мертвыми в своих постелях в домах престарелых, и предупредила, что они будут "непримиримы и тверды" против таких происшествий.

"Армия нашла пожилых людей, абсолютно заброшенных, когда они умерли в своих постелях", - сказал Роблес в заявлениях Telecinco.

Подавляющее большинство этих рассмотренных резиденций находятся в провинции Мадрида. Число смертельных случаев, которые были обнаружены в этих центрах по уходу за престарелыми, было очень высоким. В одной резиденции Monte Hermoso в Мадриде погибли 17 пожилых людей и зарегистрировано более 70 случаев заражения.