В Кыргызстане гражданам запретили выходить на улицу без уважительных причин

Кыргызстанцам, проживающим в районах ЧП, запрещено выходить на улицу в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако, с 7 утра до 20.00 люди могут выйти на улицу по уважительным причинам. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Есть три причины, по которым граждане могут покидать свои дома:

1. Купить продукты в магазине

2. Купить лекарства в аптеке

3. Посещение врача, лечебные процедуры

Исключение предусмотрено только для служащих, привлеченных к работе в период ЧП.

"Гражданам, проживающим на территории, где введён режим ЧП, строго запрещается выходить на улицу во время комендантского часа, и в дневное время нельзя выходить на улицу по различным делам, кроме похода в аптеку, магазин и в медицинское учреждение", - сказал Боронов.

Напомним, в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, в Ноокатском, Кара-Суйском районах Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим ЧП и комендантский час в связи с распространением коронавирусной инфекции. Комендантский час начнет действовать в 00.00 25 марта. По состоянию на 24 марта, заболевание диагностировано у 42 пациентов.