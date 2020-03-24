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В Кыргызстане гражданам запретили выходить на улицу без уважительных причин

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцам, проживающим в районах ЧП, запрещено выходить на улицу в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако, с 7 утра до 20.00 люди могут выйти на улицу по уважительным причинам. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Есть три причины, по которым граждане могут покидать свои дома:

1. Купить продукты в магазине

2. Купить лекарства в аптеке

3. Посещение врача, лечебные процедуры

Исключение предусмотрено только для служащих, привлеченных к работе в период ЧП.

"Гражданам, проживающим на территории, где введён режим ЧП, строго запрещается выходить на улицу во время комендантского часа, и в дневное время нельзя выходить на улицу по различным делам, кроме похода в аптеку, магазин и в медицинское учреждение", - сказал Боронов.

Напомним, в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, в Ноокатском, Кара-Суйском районах Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим ЧП и комендантский час в связи с распространением коронавирусной инфекции. Комендантский час начнет действовать в 00.00 25 марта. По состоянию на 24 марта, заболевание диагностировано у 42 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/386455
Теги:
Кубатбек Боронов, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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