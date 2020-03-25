Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ГКНБ задержал очередного распространителя слухов про коронавирус

105  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники ГКНБ задержали мужчину, распространявшего в интернете слухи о коронавирусе. Он писал, что коронавирус придумали власти и призывал не делать от него вакцинацию.

Задержанным оказался уроженец села Тепе-Коргон Араванского района Ошской области.

"Задержанный раскаялся в содеянном и попросил прощения у народа. Его действиям будет дана юридическая оценка", - сообщают в ГКНБ.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжает соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению политической и эпидемиологической ситуации в республике.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386456
Теги:
ГКНБ, задержание, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  