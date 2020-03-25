ГКНБ задержал очередного распространителя слухов про коронавирус

Сотрудники ГКНБ задержали мужчину, распространявшего в интернете слухи о коронавирусе. Он писал, что коронавирус придумали власти и призывал не делать от него вакцинацию.

Задержанным оказался уроженец села Тепе-Коргон Араванского района Ошской области.

"Задержанный раскаялся в содеянном и попросил прощения у народа. Его действиям будет дана юридическая оценка", - сообщают в ГКНБ.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжает соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению политической и эпидемиологической ситуации в республике.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.