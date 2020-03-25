За сутки в Кыргызстане новых случаев заражения COVID-19 не выявлено

Новых случаев заражения COVID-19 на утро 25 марта в Кыргызстане нет. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

На сегодня по стране 42 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Они находятся в стационарах, получают лечение, состояние их здоровья средней тяжести. Мужчина 1949 г.р., у которого развилась пневмония, по-прежнему находится в реанимации.

Акматова призвала граждан обязательно выполняли условия домашнего карантина, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. При таких симптомах как кашель и температура обращаться к семейным врачам.