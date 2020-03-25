МИД КР: Из Антальи в Бишкеке чартерным рейсом вылетели 197 кыргызтанцев

В Бишкек из Антальи (Турция) направлено 197 кыргызстанцев. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

"Настоящим сообщаем, что 24 марта из г. Анталья в результате совместной работы Министерства иностранных дел КР, Генерального консульства КР в г. Стамбул, Посольства КР в ТР, министерств и ведомств КР, а также Ассоциации туризма КР чартерным рейсом по маршруту "Анталья-Бишкек" было отправлено 197 граждан Кыргызской Республики", - информируют в ведомстве.

Отмечается, что этим чартерным рейсом были вывезены группа пожилых граждан КР "Шайыр Апалар", туристы и граждане временно прибывавшие в Турции.

Генеральное консульство КР в г. Стамбул продолжает проводить сбор информации о гражданах КР, желающих возвратиться в Кыргызстан.