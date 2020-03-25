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Турумбекова: Действия судьи по делу Батукаева несут угрозу нашему здоровью

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- Бакыт Басарбек
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Адвокат экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой Алия Турумбекова намерена писать жалобу президенту и коменданту столицы на судью Первомайского райсуда Эмилбека Каипова в связи с несоблюдением последним правил карантина, установленных Минздравом и ВОЗ.

Судья Эмилбек Каипов, напомним, ведет процесс по незаконному освобождению Азиза Батукаева, в котором обвиняемыми проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев и бывший директор Центра гематологии Абдухалим Раимжанов.

По словам адвоката, она отказывается участвовать во всех судах во время чрезвычайного положения, пока не будут обеспечены все участники процесса мерами безопасности.

- Почему залы суда не обрабатывают должным образом?! Мы сами видели, как в одном зале прошел процесс, а потом мы зашли в этот зал и при этом никакой дезинфекции не проводили. Потом после нас также люди заходили и картина не менялась. Наш процесс в среднем идет 3 часа и можно же было хотя бы через каждый час делать перерыв с целью обработки. Этого всего не делается и почему я должна рисковать своим здоровьем?! У меня дома семья, ребенок и я тоже должна о них думать.

Да что там говорить, если даже подсудимого Качкыналиева привезли в зал суда без медицинской маски, - отметила она.

Никакой логики не поддается действие судебной системы, которая не дает разрешение на свидание с лицами, содержащихся под стражей, и в то же время привозит их в здание суда, которое обрабатывается один раз в сутки вечером. При этом в судебных залах проводятся по несколько процессов, продолжила собеседница редакции.

- Я видела, как они обрабатывают зал заседаний. Там чуть ли не 30 литров воды и 100 граммов обычного мыломоющего средства. Они побрызгали этой водой зал и все.

Судье я так и сказала, что отказываюсь участвовать в процессе. Ладно по поводу чрезвычайной ситуации немного непонятно было, но на этот раз сам президент подписал указ о введении чрезвычайного положения и судья должен знать, что это означает.

Как можно проводить процесс в таких условиях, где элементарно не соблюдают правила безопасности. Моему здоровью и жизни, в том числе и моих близких, идет прямая угроза. Я не чувствую себя здесь в безопасности. И почему судья игнорирует рекомендации Минздрава и ВОЗ, чтобы люди находились на расстоянии друг от друга 1-1,5 метра. В судах же вместе с конвоем заводят чуть ли не по 20 человек.

В 21 статье Конституции указано, что каждый гражданин имеет неотъемлемое право на жизнь. А в 16 статье – права и свободы граждан являются высшей ценностью для государства. Эти права действуют непосредственно и определяют смысл работы государственных органов. А получается, что сейчас они ставят государственные органы выше жизни человека, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/386467
Теги:
Первомайский район, суд, чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Азиз Батукаев
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