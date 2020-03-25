Кто позаботится об одиноких пожилых людях во время ЧП? (видео)

Информация о чрезвыйном положении и введении комендантского часа озвучивается в разных источниках. Но оказывается есть старики, которые ничего об этом не знают. В этом редакция VB.KG убедилась в ходе осмотра улиц вокруг рынка Ак-Эмир.

На выходе с рынка увидели пожилую женщину, которая несла два тяжелых пакета. От помощи она отказалась, но в ходе разговора выяснилось, что мы разговариваем с Верой Григорьевной Дехтярь, известной по различным публикациям в СМИ. Если кто помнит, они с мужем держали конюшню, затем 11 лет пытались отстоять свой бизнес. Муж умер и теперь женщина одна. Вечерка не раз писала об их злоключениях.

В ходе разговора Вера Григорьевна рассказала, что ничего о чрезвычайном положении, комендантском часе она не слышала. Смотрит только один канал. Маску не носит, потому что считает, что это повредит ей, поскольку у нее проблемы с сердцем.

О том, что она входит в группу риска знает, но попросить купить продукты некому. Да и боится кого-либо просить, чтобы не нарваться на мошенников.

В связи с чем следует задуматься о том, чтобы в работу четко включились работники МТУ, Ведь это они знают, сколько у них стариков и кому нужна помощь. В этом случае, наверное, просто необходимо составить график общения с ними по телефону. Также назначить дежурного по телефону, чтобы люди не чувствовали себя одинокими и сбегали в магазин.

Таких как наша героиня не одна в городе. К редакцию обратились люди, которые также интересуются - где взять волонтеров и помощников?

Надеемся нам всем хватит стойкости духа, дисциплины, доброты, чтобы защитить стариков, и до каждого из них довести информацию о ситуации, к каждому, так сказать, прикрепить обученного добровольного "тимуровца". Как известно, контакт с пожилыми людьми вступать не рекомендуется даже членам семьи. Продукты и лекарства передавать необходимо бесконтактно.