Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кто позаботится об одиноких пожилых людях во время ЧП? (видео)

242  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Информация о чрезвыйном положении и введении комендантского часа озвучивается в разных источниках. Но оказывается есть старики, которые ничего об этом не знают. В этом редакция VB.KG убедилась в ходе осмотра улиц вокруг рынка Ак-Эмир.

На выходе с рынка увидели пожилую женщину, которая несла два тяжелых пакета. От помощи она отказалась, но в ходе разговора выяснилось, что мы разговариваем с Верой Григорьевной Дехтярь, известной по различным публикациям в СМИ. Если кто помнит, они с мужем держали конюшню, затем 11 лет пытались отстоять свой бизнес. Муж умер и теперь женщина одна. Вечерка не раз писала об их злоключениях.

В ходе разговора Вера Григорьевна рассказала, что ничего о чрезвычайном положении, комендантском часе она не слышала. Смотрит только один канал. Маску не носит, потому что считает, что это повредит ей, поскольку у нее проблемы с сердцем.

О том, что она входит в группу риска знает, но попросить купить продукты некому. Да и боится кого-либо просить, чтобы не нарваться на мошенников.

В связи с чем следует задуматься о том, чтобы в работу четко включились работники МТУ, Ведь это они знают, сколько у них стариков и кому нужна помощь. В этом случае, наверное, просто необходимо составить график общения с ними по телефону. Также назначить дежурного по телефону, чтобы люди не чувствовали себя одинокими и сбегали в магазин.

Таких как наша героиня не одна в городе. К редакцию обратились люди, которые также интересуются - где взять волонтеров и помощников?

Надеемся нам всем хватит стойкости духа, дисциплины, доброты, чтобы защитить стариков, и до каждого из них довести информацию о ситуации, к каждому, так сказать, прикрепить обученного добровольного "тимуровца". Как известно, контакт с пожилыми людьми вступать не рекомендуется даже членам семьи. Продукты и лекарства передавать необходимо бесконтактно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386468
Теги:
пожилые люди, социальная защита, чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  