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Режим ЧП в Кыргызстане. В Штабе показали как выглядит маршрутный лист

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- Екатерина Улитина
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Разработан образец маршрутного листа, который должны иметь при себе граждане, проживающие в районах ЧП.

В Республиканском штабе напоминают, что выходить из дома в дневное время (с 7.00 до 20.00) можно по трем причинам: покупка продуктов питания, медикаментов или посещение медицинского учреждения. При этом, граждане выходя из дома должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность и заполненный маршрутный лист.

Заполнять маршрутный лист можно от руки.

В ночное время (с 20.00 до 7.00) выходить из дома запрещено.

Нарушителей, установленных комендатурой ограничений, могут привлечь к ответственности.

Напомним, в ряде населенных пунктов Кыргызстана объявлен режим Чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. По состоянию на 25 марта в республике болезнь подтвердилась у 42 человек.


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URL: https://www.vb.kg/386474
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