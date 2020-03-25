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Важная новость для бизнеса! Приостановлены все налоговые проверки

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- Екатерина Улитина
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Срок представления Единой налоговой декларации физическими лицами и индивидуальным предпринимателям продлен до 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Так, с ведением на отдельных территориях Кыргызской Республики чрезвычайного положения, решением Республиканского штаба вводится ряд налоговых послаблений для налогоплательщиков. В частности, Государственная налоговая служба приостанавливает проведение налоговых проверок субъектов предпринимательства, за исключением отдельных случаев, также будут приостановлены начатые ранее выездные проверки.

Вице-премьер-министр сообщил, что принято решение и о переносе срока внедрения ряда проектов в рамках фискализации налоговых процедур, в том числе обязательного применения электронных счетов-фактур, обязательного применения электронной товаротранспортной накладной на нефтепродукты, а также пилотирования виртуальных контрольно-кассовых машин на срок до 1 июля 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/386476
Теги:
бизнес, налоги, Кыргызстан, экономика, Эркин Асрандиев, коронавирус
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