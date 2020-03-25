Важная новость для бизнеса! Приостановлены все налоговые проверки

Срок представления Единой налоговой декларации физическими лицами и индивидуальным предпринимателям продлен до 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Так, с ведением на отдельных территориях Кыргызской Республики чрезвычайного положения, решением Республиканского штаба вводится ряд налоговых послаблений для налогоплательщиков. В частности, Государственная налоговая служба приостанавливает проведение налоговых проверок субъектов предпринимательства, за исключением отдельных случаев, также будут приостановлены начатые ранее выездные проверки.

Вице-премьер-министр сообщил, что принято решение и о переносе срока внедрения ряда проектов в рамках фискализации налоговых процедур, в том числе обязательного применения электронных счетов-фактур, обязательного применения электронной товаротранспортной накладной на нефтепродукты, а также пилотирования виртуальных контрольно-кассовых машин на срок до 1 июля 2020 года.