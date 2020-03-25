Кыргызстан закупил еще 30 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса

МИД КР совместно с Посольством Кыргызстана в Китае провёл работу по приобретению медицинских средств, в частности, экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня, 25 марта, решен вопрос о покупке дополнительных 30 тыс. экспресс-тестов на сумму 112 500 долларов США без учета транспортировки. В ближайшее время указанные тесты поступят в Министерство здравоохранения КР.

Ранее, в оперативном порядке были приобретены и доставлены в Кыргызстан 5000 экспресс-тестов на сумму 22 500 долларов США.