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Кыргызстан закупил еще 30 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса

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- Екатерина Улитина
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МИД КР совместно с Посольством Кыргызстана в Китае провёл работу по приобретению медицинских средств, в частности, экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня, 25 марта, решен вопрос о покупке дополнительных 30 тыс. экспресс-тестов на сумму 112 500 долларов США без учета транспортировки. В ближайшее время указанные тесты поступят в Министерство здравоохранения КР.

Ранее, в оперативном порядке были приобретены и доставлены в Кыргызстан 5000 экспресс-тестов на сумму 22 500 долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/386479
Теги:
Китай, здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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