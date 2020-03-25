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Акматова: В КР установлено 1011 контактных лиц с зараженными COVID-19

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- Оксана Гут
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Установлены 1011 человек, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

В число контактных входят родственники инфицированных, их соседи и коллеги.

Акматова сообщила, что в Бишкеке начали выпускать граждан из обсерваций. В связи с чем она призвала их соблюдать санитарно-гигиенические нормы, о которых им рассказывали при выписке.

"Каждый гражданин должен соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Когда вы приходите домой с улицы - после похода в магазин или аптеку, необходимо:

- оставляйте обувь в прихожей;

- верхнюю одежду, кошелки, ключи оставьте у входа;

- хорошо вымойте руки. Грязными руками старайтесь ничего не трогать;

- примите душ или помойте все открытые части тела;

- обязательно продезинфицируйте очки и мобильный телефон;

- перчатки, маски после использования разрежьте и выбросите в урну с закрывающейся крышкой", - призвала Акматова.

В качестве информации она сообщила статистику заболевания COVID-19 в мире.

Так, по данным ВОЗ, на 25 марта всего в мире зарегистрировано 375 тысяч 498 случаев заражения в 195 странах. Из них - 16 362 случая смерти. Наиболее вирус распространен в Китае, США, Италии, Испании, Германии и Иране.

У близких соседей: в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане - 79, в Узбекистане - 55.


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URL: https://www.vb.kg/386483
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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