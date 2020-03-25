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Турция передает больницу кыргызско-турецкой дружбы для лечения COVID-19

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- Екатерина Улитина
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Турция передает больницу кыргызско-турецкой дружбы правительству Кыргызстана. Об этом сообщает посольство Турции в Кыргызстане.

- Во время всемирной борьбы с эпидемией коронавируса взаимная поддержка и совместно предпринятые действия имеют наиболее важное значение, - отметили в дипмиссии.

Начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова на брифинге 25 марта рассказала, что кыргызская сторона обратилась к властям Турции с просьбой передать больницу. Сейчас идут переговоры на уровне правительств двух стран.

Напомним, больница за счет средств Турции была построена в Бишкеке около двух лет назад, однако не функционирует так как продолжались переговоры об условиях е передачи Кыргызстану.

Напомним, по состоянию на 25 марта, в Кыргызстане выявлено 44 заразившихся коронавирусом.


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URL: https://www.vb.kg/386484
Теги:
здравоохранение, правительство, Турция, Кыргызстан, больница, коронавирус
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