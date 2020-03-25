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В Узбекистане ввели штраф за отсутствие масок у граждан

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- Виктория Гунгер
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В Узбекистане с 6:00 25 марта вводится штраф за нахождение в общественных местах без маски. Об этом сообщает сайт "Газета.uz".

Как отмечается, за нарушение правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины.

- Это 223 тысячи сумов (1850 сомов). При повторном нарушении штраф составит 669 тысяч сумов (5537 сомов). В Ташкенте все предприятия и учреждения, с сохранением основной деятельности, должны отправить сотрудников в трудовой отпуск или перевести на дистанционный режим работы. Продолжающие работать сотрудники должны на рабочих местах носить средства индивидуальной защиты (маски). Нарушители этого требования будут привлекаться к дисциплинарной ответственности,- добавляет узбекское издание.


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URL: https://www.vb.kg/386485
Теги:
Узбекистан, штраф, эпидемия, медицина, коронавирус
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