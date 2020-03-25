Ноокатский район получил от Матраимовых 25 тонн муки и 10 тысяч масок

По инициативе экс-заместителя главы ГТС КР Райымбека Матраимова и Фонда имени Исмаила Матраимова в Ноокатский район Ошской области была доставлена гуманитарная помощь. Продукты были выделены нуждающимся и всем остальным представителям социально уязвимых слоев местного населения. Об этом редакции VB.KG сообщили в самой организации. Кроме того, об этом на своей странице в соцсети написал депутат Искендер Матраимов.

По его словам, вышеназванный район получил от них 25 тонн муки, 1,5 тонн растительного масла и 10 тысяч медицинских масок.

"Такую же помощь получили Сузакский район и город Ош. В скором времени аналогичную поддержку получит и Нарынская область", - написал депутат.

Также стало известно, что Фонд имени Матраимова для Министерства здравоохранения КР уже закупил за границей аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экспресс-тесты, выявляющие коронавирус в течении 15 минут. Все это оборудование находится в пути.