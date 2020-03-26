В ЕАЭС обнулили пошлины на антивирусную продукцию и запретили ее вывоз

В Евразийском экономическом союзе освободят от ввозной таможенной пошлины товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По словам члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, такое решение распространяется, прежде всего, на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Обнуление таможенных пошлин на широкую номенклатуру продукции, как подчеркивается, повысит доступность для медиков и учреждений здравоохранения стран Союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России - соответствующих материалов.

"Ввоз товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией, защиты и лечения населения с освобождением от уплаты ввозной пошлины будет осуществляться на основании подтверждения целевого назначения национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранения", - отметил министр.

Речь идет о медицинской продукции, ввезенной на таможенную территорию Евразийского экономического союза в период с 16 марта, данная норма будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Кроме того, ЕЭК приняла решение запретить вывоз за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты. Такой шаг объясняется необходимостью обеспечения надежного баланса по маскам, очкам, индивидуальным костюмам для медиков и прочей номенклатуре.

"Это всё, что касается общего запрета. Также достигнута договоренность о проведении консультаций заинтересованных органов сторон для решения вопросов на случай, если в какой-то из стран Союза возникает дефицит, решения адресных обращений по взаимным поставкам, оказанию гуманитарной помощи",– заявил Андрей Слепнев.