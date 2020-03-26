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В Москве оштрафовали работодателей за нелегалов из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В Москве выявлены очередные факты привлечения на работу нелегальных трудовых мигрантов. Это произошло в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства на поднадзорной территории, проведенной сотрудниками Бутырской межрайонной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, при проверке ООО "Ореховая компания" установлено, что организацией нарушены требования такого законодательства. А именно - территориальный орган внутренних дел не был своевременно извещен о заключении компанией договоров на осуществление трудовой деятельности с восемью гражданами Кыргызстана.

Аналогичное правонарушение выявлено у одного из индивидуальных предпринимателей, который принял на работу трех кыргызстанцев.

По требованию надзорного органы виновные – ООО и индивидуальный предприниматель – оштрафованы на крупные суммы. Административной ответственности подлежат и работавшие у них трудовые мигранты.


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URL: https://www.vb.kg/386511
Теги:
миграция, штраф, Москва, задержание мигрантов из Кыргызстана, прокуратура
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