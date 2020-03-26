Наши соотечественники в США и Италии рассказали о ситуации с коронавирусом

Как переживают эпидемию коронавируса в разных странах? О том, что происходило ранее и что происходит сейчас в США и Италии VB.KG рассказали кыргызстанцы, которых судьба забросила когда-то в эти далекие от родной республики государства.

Привет Бишкеку с Лонг-Айленда

Маргарита Царевская (Хачатурян) с семьей живет в США в часе езды от центра Нью-Йорка на Лонг-Айленде. Городок Фрипорт – не очень большой, спокойный. Людей и машин на улицах и в обычное-то время много никогда не было. Так что, сейчас практически ничего не изменилось.

"Паники мы здесь не наблюдаем. Вид из окна такой же, как и всегда. Конечно, определенные неудобства есть. Школы и всевозможные детские развивающие секции закрыли на карантин, поэтому я с детьми – Фадеем и Агатой сижу дома. Сейчас списалась со своей знакомой из Нью-Йорк-сити. Там ситуация в больницах не очень хорошая - большой поток людей. А вот улицы, напротив, затихли. Статистика заразившихся постоянно меняется. Цифры тревожные, но не из ряда вон. Многие сравнивают происходящее с гриппом и тысячами смертей от него. На самом деле, заболевших, думаю, намного больше, просто не все дошли до врачей и тест-систем. Мы сами недавно переболели: сопли, кашель, все, как всегда. Сын принес инфекцию из школы. Теперь думаем: что это было? А вдруг – то самое?!", - рассказала Маргарита.

Супругу Маргариты и всем сотрудникам шеф на работе выдал пластиковые маски и очки. Обычные же маски в аптеках быстро закончились. Купить их практически негде. Нет в магазинах и санитайзеров.

Некоторое время назад американцы дружно штурмовали продуктовые магазины, боясь, что их вскоре закроют.

"Особенно нас поражали люди, скупающие бумагу, салфетки, бумажные полотенца и носовые платки. Закупали воду в бутылках, сахар, рис, муку. Это при том, что никто здесь в таких количествах сам ничего не печет. Запасались мясом, особенно курятиной. Мы смеялись над паникерами, хватающими туалетную бумагу и салфетки, пока наши собственные запасы не подошли к концу, а в магазин ничего не завезли", - пояснила Маргарита.

Из дома люди стараются лишний раз не выходить. В последние дни меры ужесточили еще сильней.

Все уверены, что вирус передается от человека к человеку именно через рукопожатия, поэтому стараются чаще мыть руки, делать влажную уборку.

"Беспокойство, конечно, есть. Что дальше будет с работой мужа? Как долго продлится карантин? Не будет ли увольнений? Учитывая наш кредит на квартиру, большие коммунальные платежи, положение семьи может сильно измениться. Но надежды на то, что все будет хорошо, мы не теряем. Вот прошел дождик, появилась молодая травка, ожили деревья. Воздух хоть и прохладный, но уже весенний. Передаем привет родному Бишкеку! Желаем всем здоровья и крепких нервов!", - добавила Маргарита.

Я остаюсь дома. Все будет хорошо!

О ситуации в Италии VB.KG рассказала бывшая бишкекчанка, а ныне главный редактор журнала на русском языке "Озеро Комо", рассказывающего о культуре, истории, озере и событиях, происходящих на севере Италии, и в итальянской Швейцарии, преподаватель русского и итальянского языков, переводчик Анжелика Козлова.

"В Комо введены войска, чтобы контролировать перемещения людей. Главная проблема в том, что людям рекомендовали сидеть дома, а для чрезвычайно общительных итальянцев это ну очень сложно. Все вдруг стали спортсменами, начали бегать! А ведь эти молодые и не очень спортсмены – потенциальные переносчики вируса! В итоге властям пришлось пойти на еще более жесткие меры. Теперь вообще нельзя заниматься спортом на улице, и бегать даже по одному", - объяснила Анжелика.

В супермаркеты за покупками итальянцам выходить можно, но только в ближайшие. Поехать, как раньше, в те, что находятся далеко от дома, или расположенные в соседней деревне, городе, уже не получится. В большие магазины пускают по 4-5 человек, остальные ждут на улице, соблюдая дистанцию. В маленькие хлебные магазины и вовсе пускают по одному и только в масках. Вообще в масках люди стараются быть и на улицах, и даже в собственных машинах.

"Я уверена, что люди со здоровым иммунитетом и "здоровой" головой перенесут болезнь легко. Да, нужно посидеть дома, чтобы не подвергать опасности слабых и пожилых. Я второй год преподаю итальянский язык русскоязычной группе в Международной академии дизайна. 29 января у меня там был последний урок. Закончила первый семестр, а 30-го поехала рожать второго ребенка. В феврале была пауза, потом начался карантин и все закрылось. Сейчас мы пытаемся возобновить занятия. Постараемся два раза в неделю давать видео-уроки. А вот выход весеннего номера журнала "Озеро Комо" пока перенесли", - пояснила Анжелика.

В настоящий момент в Италии на карантин закрыли все предприятия, производящие не имеющую отношения к предметам первой необходимости продукцию. Действуют штрафные санкции в 5 тысяч евро. Но итальянцы не теряют оптимизма. На балконах вывешивают флаги родной страны, и яркие плакаты с хэштэгом #iorestoacasa и andra tutto bene, что можно перевести, как "Я остаюсь дома" и "Все будет хорошо".