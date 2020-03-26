Гречка и яблоки. На какие еще товары могут ввести госрегулирование цен

Министерство экономики предлагает расширить список товаров, на которые может быть введено государственное регулирование цен. Проект изменений в постановление правительства "О государственном регулировании цен на отдельные виды социально значимых товаров" вынесен на общественное обсуждение.

Сегодня, в список социально значимых товаров входит всего 14 позиций. Государство может определять минимальную и максимальную их стоимость.

1. Мука пшеничная

2. Хлеб (формовой)

3. Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности

4. Масло растительное

5. Масло сливочное

6. Мясо (говядина, баранина, свинина, птица)

7. Сахар-песок

8. Рис

9. Макаронные изделия

10. Яйца куриные

11. Картофель

12. Уголь

13. Бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо

14. Сжиженный газ

Минэконом предлагает расширить это список и включить в него 24 позиции

1. Мука пшеничная первого сорта

2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), хлебобулочные изделия (лепешка)

3. Молоко жирностью 2,5-3,2%, творог

4. Масло растительное подсолнечное,

5. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров)

6. Чай (байховый черный, зеленый)

6. Мясо (говядина, баранина, свинина, птица)

7. Мороженая рыба

8. Сахар-песок

9. Соль йодированная поваренная пищевая

10. Рис

11. Гречка

12. Пшено

13. Макаронные изделия

14. Яйца куриные

15. Детское питание (сухие смеси и каши)

16. Овощи (картофель, репчатый лук, морковь, белокочанная капуста (свежая), помидор, огурец, чеснок)

17. Фрукты (яблоки)

18. Уголь

19. Бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо

20. Сжиженный газ

21. Ткани из химических волокон

22. Швейные нитки

23. Минеральные удобрения

24. Корма (сено (солома), комбикорм, отруби и зерновые корма).

Министерство экономики отмечает, что поправки разработаны с целью обеспечения продовольственной безопасности и создания условий для доступа населения к продуктам питания.