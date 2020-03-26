Гречка и яблоки. На какие еще товары могут ввести госрегулирование цен

Министерство экономики предлагает расширить список товаров, на которые может быть введено государственное регулирование цен. Проект изменений в постановление правительства "О государственном регулировании цен на отдельные виды социально значимых товаров" вынесен на общественное обсуждение.
Сегодня, в список социально значимых товаров входит всего 14 позиций. Государство может определять минимальную и максимальную их стоимость.
1. Мука пшеничная
2. Хлеб (формовой)
3. Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности
4. Масло растительное
5. Масло сливочное
6. Мясо (говядина, баранина, свинина, птица)
7. Сахар-песок
8. Рис
9. Макаронные изделия
10. Яйца куриные
11. Картофель
12. Уголь
13. Бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо
14. Сжиженный газ
Минэконом предлагает расширить это список и включить в него 24 позиции
1. Мука пшеничная первого сорта
2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), хлебобулочные изделия (лепешка)
3. Молоко жирностью 2,5-3,2%, творог
4. Масло растительное подсолнечное,
5. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров)
6. Чай (байховый черный, зеленый)
6. Мясо (говядина, баранина, свинина, птица)
7. Мороженая рыба
8. Сахар-песок
9. Соль йодированная поваренная пищевая
10. Рис
11. Гречка
12. Пшено
13. Макаронные изделия
14. Яйца куриные
15. Детское питание (сухие смеси и каши)
16. Овощи (картофель, репчатый лук, морковь, белокочанная капуста (свежая), помидор, огурец, чеснок)
17. Фрукты (яблоки)
18. Уголь
19. Бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо
20. Сжиженный газ
21. Ткани из химических волокон
22. Швейные нитки
23. Минеральные удобрения
24. Корма (сено (солома), комбикорм, отруби и зерновые корма).
Министерство экономики отмечает, что поправки разработаны с целью обеспечения продовольственной безопасности и создания условий для доступа населения к продуктам питания.