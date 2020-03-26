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Горнорудная отрасль работает. Остановлены только три предприятия на юге

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- Александра Василькова
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Большинство горнорудных предприятий в сложившейся ситуации продолжает свою производственную деятельность. Об этом VB.KG рассказал председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

По его словам, на сегодня остановлены только три предприятия отрасли. Это ОсОО "Фулл Голд Майнинг", ЗАО "Кичи-Чаарат", ГИК "Кайди".

- Они приостановили свою деятельность в связи с проблемами, связанными с распространением вируса и перекрытием границ, (прекращены поставки оборудования, запасных частей, химических реагентов, сырья, отсутствует возможность реализации произведённой продукции и получения оборотных финансовых средств и др.), - пояснил Тажибаев.

Он отметил, что все три производства базируются на юге страны: в Джалал-Абадской и Ошской областях. Количество сотрудников, работающих на этих предприятиях составляет в общей сложности вместе с подрядчиками и техническим персоналом около 4 тысяч человек.

- Работникам этих предприятий за время простоя будет выплачиваться компенсация в размере не менее 2/3 оклада согласно ст. 172 Трудового кодекса КР, - подчеркнул глава профсоюза горняков.

На продолжающих свою производственную деятельность предприятиях горнорудной отрасли предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности для здоровья работников в условиях эпидемии коронавируса.

- Ведётся санитарная обработка помещений, работники принимают пищу в шахматном порядке (на расстоянии друг от друга). В каждых отделах установлены санитайзеры. Работникам выдаются маски. Часть офисных работников отправили в очередной трудовой оплачиваемый отпуск, остальные работают. Усиливается проверка на КПП, при въезде обрабатывают обеззараживающими веществами колёса, проверяют температуру тела сотрудников и т.д. Без масок не пропускают, - рассказал Таджибаев.

Он пояснил, что члены профкома, общественные инспекторы, ответственные за вопросы охраны труда, работают без выходных, осуществляют общественный контроль за соблюдением требований законодательства, проводят информационную работу по цехам.

- Работающим вахтовым методом решено продлить вахту с 14 дней до 21 и 30 дней. При этом, каждая новая смена вахтовиков проходит тщательный медицинский осмотр, - сказал председатель Горно-металлургического профсоюза.

Отметим, в горнорудной сфере Кыргызстана трудится около 20 тысяч человек. Это только производственные работники. Еще около 10 тысяч человек – техперсонал, подрядчики и поставщики.


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URL: https://www.vb.kg/386521
Теги:
горнодобывающий сектор, зарплата, Кыргызстан, экономика, коронавирус
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