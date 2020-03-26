Депутат не исключают продление режима ЧП после 15 апреля

Мое мнение, что 15 апреля нам придется продлить режим Чрезвычайного положения. Об этом сообщил VB.KG депутат ЖК Исхак Масалиев.

Однако, по его словам, все будет зависть от того, сможем ли мы приостановить тенденцию к распространению вируса и возможностей правительства обеспечить этот режим.

- Не все могут спокойно сидеть дома в карантине без работы. Поэтому, основной вопрос – сможет ли государства безболезненно для граждан обеспечить этот режим? Но решение об этом должен принимать ЖК. Если надо, мы готовы собраться в любой момент, - сказал Исхак Масалиев.

На вопрос о том, стоит ли режим ЧП расширить на всю территорию КР или хотя бы на Чуйскую область из-за выявления там заболевшего СOVID-2019, парламентарий ответил:

- Что если смотреть на необходимость, то нужно расширять на всю страну. Иначе потом может быть поздно. Вынужденная изоляция в будущем должна уменьшить распространение коронавируса. Печальный опыт Италии показывает, что если вовремя не проводить профилактику, можно потерять контроль над ситуацией, - отметил Масалиев.

В заключение парламентарий добавил, что к нему за два дня режима ЧП поступает огромное количество жалоб.

- Особенно на то, что многим невозможно добраться до работы. Здесь я отвечу, что нужно набраться терпения. Многие вопросы технического характера отрегулируются по ходу. Сейчас здоровье граждан важнее. Если мы сможем уменьшить тенденцию и окажем помощь местной власти, продление режима ЧС не потребуется, - заключил он.