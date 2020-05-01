"Ехать" на коронавирусе выгоднее. Пандемия стала лейтмотивом политики КР

Лейтмотивом кыргызской политики, по крайней мере, до выборов, станет коронавирус и борьба с его социально-экономическими последствиями.

Этот политический фактор работает уже сейчас. К примеру, пару недель назад ходили слухи о скорой отставке правительства во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. После увольнения Космосбека Чолпонбаева и Алтынай Омурбековой – она выглядела очень даже реальной.

Сегодня об этом никто не вспоминает. Положение главы кабмина выглядит достаточно устойчивым и, не исключено, он сумеет удержаться на своем посту до осени.

Выравнивание (пусть даже и временное) позиций премьера объясняется тем фактом, что правительство под его руководством в самый сложный период удержало ситуацию в руках. В кабинете министров, думается, изначально понимали, всю тяжесть экономических последствий карантинных мер. И, тем не менее, избрали для борьбы с COVID-19 стратегию жесткого эпидемиологического контроля.

Никто не говорит, о том, что рейтинг Абылгазиева взлетел до высот. Нет. Но, надо признать, в текущей ситуации он показал себя не так плохо.

Хотя, конечно, претензии и вопросы к работе правительства не будут сняты еще какое-то время. Особенно, если общественности не будет предоставлен подробный отчет о том, как тратились все те колоссальные средства, поступившие государству в качестве гумпомощи от местных коммерческих организаций, международных доноров и частных лиц. Народ у нас памятливый: уже сейчас люди проводят параллель между стоимостью лечения одного человека от коронавируса, названную чиновниками, с пресловутыми плоскогубцами за 600 долларов.

Повлиял коронавирус и на имидж некоторых политических деятелей. Одни депутаты за время карантина только теряли свой авторитет, потому что отсиживались в своих резиденциях. Другие, такие как Евгения Строкова или Искендер Матраимов, смогли набрать очки и завоевать народные симпатии за счет организации гуманитарных акций, направленных на поддержку простых людей. Они адресно развозили продукты питания, покупали ИВЛ, средства защиты для медиков.

Тема коронавируса, само собой, будет применяться в политике КР и в качестве рычага давления на власть со стороны оппозиции.

Вчера, например, этот новый рычаг использовала депутат СДПК Ирина Карамушкина. На заседании парламента нардеп "качнула" эту тему в привязке к брату президента Асылбека Жээнбекова. С высокой трибуны она обвинила своего коллегу в том, что он дал личное распоряжение не проверять на коронавирус пассажиров рейса из Саудовской Аравии, ставших источником заражения. А также предположила, что и сам депутат Жээнбеков был в том самолете.

В посткоронавирусный период изменится и привычное для кыргызстанцев разделение на партии – "Ата Мекен", СДПК, "Республика". Собственно, границы между различными партиями уже начали размываться: вчера депутаты ЖК на заседании парламента приняли акт "К новой экономической свободе и развитию", который предусматривает меры по улучшению введения предпринимательской деятельности. В разработке этого документа участвовала широка группа народных избранников – из различных политических объединений.

Отчасти это происходит в силу того, что наши политики, в принципе, теряют свою бескомпромиссность перед приближением плебисцита.

Кроме того, традиционная политическая идеология сейчас уходит второй план. "Ехать" на коронавирусе выгоднее, чем пытаться набрать очки за счет высоких идей либерализма, или демократического социализма, вроде тех, какими пытается кормить народ депутат ЖК и лидер партии "Биримдик" Марат Аманкулов.

За счет популизма продвинуться тоже не получится. Для повышения рейтинга представителям отечественного истеблишмента надо будет искать и предлагать действенные решения по выходу из экономического кризиса.

Что касается будущего деления политических сил, то, очевидно, возникнут два крупных фронта – провластный и оппозиционный. Первый, скорее всего, будет сформирован из числа тех политиков и чиновников, которые активно проявляют себя в нынешних сложных, выступают политическим авангардом в борьбе с COVID-19.

В оппозиционную группу, видимо, войдут традиционно настроенные против власти персонажи, а также убежденные либералисты отечественного истеблишмента. В числе ее лидеров сегодня видится только Омурбек Текебаев. У него есть соответствующий опыт, авторитет, и навык владения политическим инструментариев.