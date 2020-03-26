Порнодельца Даниэля Ажиева доставили в ГСУ МВД

Даниэля Ажиева сегодня, 26 марта, доставили в Главное следственное управление МВД.

В настоящее время у Ажиева проводятся обыски.

Накануне он выложил в социальную сеть видеозапись в которой заявил, что депутат Бишкекского городского кенеша Темирлан Токобеков задолжал ему несколько тысяч долларов.

При этом он не объяснил, как образовался долг и не предоставил доказательств своим словам.

Кроме этого, Даниэль Ажиев в оскорбительной манере, используя нецензурную речь, высказался не только о депутате, но и о всем кыргызском народе. Ему не понравилось, что люди нелицеприятно отзывались о нем, после того, как он рассказал, что помог малообеспеченным семьям на 7 млн сомов.

В этом же видео молодой человек признался, что он продолжает содержать студию вэбкама. Ранее он уже был судим за организацию притона. Суд оштрафовал его на 30 тысяч сомов.