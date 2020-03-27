"Режим ЧП дает власти возможность пресекать попытки социального протеста"

Не исключено, что придется передвигать не только местные выборы, но и выборы в ЖК осенью этого года. Правда, этим снимается и существующее в стране политическое напряжение. И дает возможность действующей власти укрепить позиции. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

- С одной стороны это хорошо. Например, эпидемия COVID-2019 законсервировала протестные выступления в Гонконге. Отечественные оппозиционные силы в такой ситуации сильно потеряют. Провластные партии, напротив, за это время сумеют нарастить ресурс. К тому же, сейчас люди заняты не политикой, а борьбой с эпидемией. Это дает некую стабильность в стране, - уверен Сариев.

По мнению политолога, ситуация с продуктами будет осложняться. РК и РФ закрыли экспорт продукции в другие страны.

- Это создает, конечно, определенные проблемы. К тому же, заработная плата многих людей зависит от ежедневной работы. Особенно трудно придется социально незащищенным слоям населения. И эти вопросы правительство должно решить в срочном порядке. В целом же, комендантский час и режим ЧП дает власти на законных основаниях пресекать любые попытки социального протеста, - добавил политолог.