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"Режим ЧП дает власти возможность пресекать попытки социального протеста"

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- Виктория Гунгер
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Не исключено, что придется передвигать не только местные выборы, но и выборы в ЖК осенью этого года. Правда, этим снимается и существующее в стране политическое напряжение. И дает возможность действующей власти укрепить позиции. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

- С одной стороны это хорошо. Например, эпидемия COVID-2019 законсервировала протестные выступления в Гонконге. Отечественные оппозиционные силы в такой ситуации сильно потеряют. Провластные партии, напротив, за это время сумеют нарастить ресурс. К тому же, сейчас люди заняты не политикой, а борьбой с эпидемией. Это дает некую стабильность в стране, - уверен Сариев.

По мнению политолога, ситуация с продуктами будет осложняться. РК и РФ закрыли экспорт продукции в другие страны.

- Это создает, конечно, определенные проблемы. К тому же, заработная плата многих людей зависит от ежедневной работы. Особенно трудно придется социально незащищенным слоям населения. И эти вопросы правительство должно решить в срочном порядке. В целом же, комендантский час и режим ЧП дает власти на законных основаниях пресекать любые попытки социального протеста, - добавил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/386532
Теги:
выборы, парламент, эпидемия, Кыргызстан, политика, коронавирус
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