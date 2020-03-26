Правительство обеспечит малообеспеченных граждан мукой

Правительство обеспечит малообеспеченных граждан и семьи по всей стране мукой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В этих целях из Фонда государственных материальных резервов при Правительстве будет разбронировано 10 тысяч тонн муки. Доставку муки семьям из всех регионов страны поручено обеспечить Министерству чрезвычайных ситуаций совместно с Министерством труда и социального развития, а также органами местного самоуправления.

По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, наряду с усилиями по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и реализацией превентивных мер защиты жизни и здоровья граждан, Правительство мобилизует все резервы для оказания помощи уязвимым группам населения с тем, чтобы никто не остался без внимания и заботы.

Мухаммедкалый Абылгазиев также выразил благодарность от имени правительства Кыргызстана представителям бизнес-сообщества, а также волонтерским организациям за инициативы по оказанию помощи медицинским работникам и нуждающимся.

"Мы должны осознавать свою ответственность и сплотить усилия, чтобы в эти дни вместе преодолевать трудности. Я благодарен всем, кто не остался в стороне и хочу заверить, что государство делает все возможное, чтобы защитить жизни и здоровье граждан", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.