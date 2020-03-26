Спикер Джумабеков повысил своего помощника, уволенного за ошибки в письме

Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков назначил руководителем Аппарата ЖК Алмазбека Сабырбекова.

Прежний рукаппарата Саматбек Ибраев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию 23 марта.

Алмазбек Сабырбеков ранее работал советником спикера Дастана Джумабекова. Он был уволен в 2019 году после того, как в сеть попало составленное им письмо с многочисленными грамматическими ошибками. Корреспонденция предназначалась для премьер-министра республики. Многие считали, что документ является подделкой, однако в Жогорку Кенеше признали его подлинность.

Сабырбеков Алмазбек Амангелдиевич родился 2 мая 1979 года в селе Талды - Булак, Таласской области.

2001 - году окончил Кыргызский Государственный университет транспорта и архитектуры имени Н. Исанова (КГУСТА), по специальности "Мировые экономические отношения".

2019 - году окончил Кыргызскую Государственную Юридическую Академию при Правительстве Кыргызской Республики, присвоена академическая степень Магистра по направлению "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1995 году охранником склада малого предприятия "Ай - Нуру".

1996 - 2001 - года студент Кыргызского Государственного университета транспорта и архитектуры имени Н. Исанова.

2003 - 2004 - года ассистент старшего юриста Правового проекта "LARC".

2005 - 2006 - года юрист ОО "ЛАРК".

2006 - 2009 - года директор Карабууринского филиала ОО "ЛАРК".

2009 - 2010 - года юрист ОО "ЛАРК Талас".

2010 - 2017 - года консультант депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2017 - году старший консультант секретариата фракции "Кыргызстан" Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2017 - 2019 - года советник Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2019 - 2020 - года помощник Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.