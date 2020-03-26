В Кыргызстане за 350 сомов продают "домашний" экспресс-тест на COVID-19?

В Кыргызстане начали продавать "домашние экспресс-тесты на COVID-19". Сразу несколько пользователей сайта объявлений lalafo.kg предлагают покупателям сделать качественный тест для определения коронавирусной инфекции при помощи образца слюны.

Объявления располагаются между продажей тканей и шин. Несмотря на это, результаты обещают точные и уже через 15-20 минут. Цены колеблются от 350 - по акции до 800 сомов - сертифицированные. Что примечательно, телефоны для заказа скрыты, только сообщения.

За разъяснением ситуации в редакцию обратились пользователи соцсетей, среди которых активно распространяется данное объявление.

В связи с чем отмечаем, Кыргызстан в лице правительства сам закупает экспресс-тесты на COVID-19 у других стран, в частности у Китая. Также получает их по линии ВОЗ из России и Турции, чтобы покрыть внутренние потребности.

Такие тесты в нашей стране не зарегистрированы, потому не могут быть в свободном доступе у граждан или на отечественных рынках (пусть и онлайн). По крайней мере, Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники не будет нести ответственность за их качество.

Кроме того, напомним, начальник управления общественного образования Минздрава КР Айнура Акматова, выступая сегодня на пресс-конференции, сообщила, что пройти тест на COVID-19 все желающие не могут.

"Пройти тест на наличие коронавируса в частных клиниках за деньги сейчас невозможно. Тестируют людей, которые вернулись из-за границы, и у которых был контакт с зараженным COVID-19. В последнем случае нужно обращаться в горячую линию", - сказала она.