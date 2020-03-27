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Посольство Беларуси в Кыргызстане просит граждан своей страны откликнуться

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- Светлана Лаптева
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Посольство Беларуси в КР просит своих граждан, находящихся в Кыргызстане, откликнуться.

На сайте дипредставительство размещено объявление:

"Вниманию граждан Республики Беларусь, находящихся в Кыргызстане и планирующих в ближайшее время возвращение в Беларусь!

Просим сообщить в Посольство Республики Беларусь (kyrgyzstan@mfa.gov.by, +996777919474 (Viber/Whatsapp ) следующую информацию:

1. Фамилия, имя и отчество;

2. Дата рождения;

3. Серия и номер паспорта;

4. Наличие действительных обратных билетов;

5. Текущее место расположения (указать населенный пункт);

6. Конечный пункт назначения;

7. Контактный телефон (Viber/Watsapp), адрес электронной почты.


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URL: https://www.vb.kg/386538
Теги:
Беларусь, посольство, Кыргызстан, коронавирус
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